Il Cagliari stende il St. Etienne e si regala il primo trofeo Gigi Riva

È del Cagliari il primo trofeo Gigi Riva , messo in palio nella sfida dell'Unipol Arena contro i francesi del St. Etienne . Un test amichevole in piena preparazione, ma utile al tecnico Pisacane per valutare progressi della squadra e stato di forma.

Decide Adopo sotto lo sguardo di Gattuso e Buffon

A celebrare il mitico Rombo di Tuono, presenti in tribuna anche il nuovo ct della Nazionale, Gennaro Gattuso, sia il capo della delegazione azzurra Gigi Buffon, entrambi scesi idealmente in campo per celebrare l'indimenticabile Gigi Riva.

Poi l'amichevole. Decisivo il gol al 20' del primo tempo messo a segno dal francese Adopo con una bella conclusione a giro di sinistro. Pisacane, per oltre un'ora, ha insistito con il 4-3-3, schierando gli uomini della passata stagione. Non ancora pronti i nuovi acquisti Mazzitelli, Folorunsho e Kirsgoi, il cui acquisto dal Besiktas non è ancora ufficiali. Out anche Gaetano, Zortea e Pavoletti, che ha comunque ritirto il trofeo a fine partita.

Un buon test per i rossoblu a due settimane dalla Coppa Italia. Per il Cagliari è la prima vittoria internazionale del precampionato dopo le sconfitte con Galatasaray e Hannover.