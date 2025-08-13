Mercato Cagliari, la priorità è la difesa

Il futuro del Cagliari

Il problema non è tanto l’impegno di sabato prossimo, quanto lo svolgimento della stagione. L’anno scorso, il Cagliari ha avuto pochissime squalifiche e un tasso di infortuni molto ridotto, segno della perfetta gestione dell’organico da parte dello staff tecnico e sanitario. In particolare quella di Mina, giocatore problematico dal punto di vista fisico, è stata un’annata tra le migliori (31 presenze e un gol), avendo saltato solo un paio di partite per squalifica, una per turno di riposo e quattro per problemi fisici. Luperto è stato il rossoblù più presente, e tutto è filato liscio anche per Zappa e Augello. Ma non sempre le stagioni sono così fortunate, piccoli acciacchi e squalifiche sono frequenti in un campionato a ritmo serrato. Ecco perché la difesa va rimpolpata.