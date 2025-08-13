Mercato Cagliari, la priorità è la difesa

CAGLIARI - Il tempo delle amichevoli è finito e il Cagliari si trova ancora alle prese con un problema di organico. Messi a posto centrocampo e attacco, adesso il ds Angelozzi inizierà a guardarsi intorno per trovare un difensore che completi il reparto. Andati via Palomino e Augello per fine contratto e Wieteska in prestito, la retroguardia ha bisogno almeno di un innesto per evitare che nel corso della stagione Pisacane sia costretto a fare i salti mortali. Nell’immediato, influisce anche il lieve infortunio accusato da Luperto, ancora alle prese con un fastidio al polpaccio.
Cagliari, la situazione
L’esordio ufficiale è ormai dietro l’angolo. Sabato alla Domus sarà di scena l’Entella per il primo turno di Coppa Italia. La squadra ligure si preannuncia come un avversario tutt’altro che malleabile. Nel preliminare ha spazzato via la Ternana con un 4-0 che suona come un campanello d’allarme per i rossoblù. Nel primo impegno serio della stagione, Pisacane dovrà ricorrere a una difesa inedita, per far fronte all’assenza di Luperto. In caso di reparto a quattro, Zortea potrebbe fare il terzino destro, con Zappa al fianco di Mina e Obert a sinistra. Se la scelta fosse la difesa a tre, come contro gli spagnoli del Racing Santander, Obert verrebbe dirottato al centro con Zappa e Mina, mentre Idrissi giocherebbe terzino sinistro. Tra le ipotesi, anche l’arretramento di Deiola, soluzione vista spesso in precampionato. Deiola, di professione centrocampista, ha svolto con diligenza l’inusuale compito, ma si tratta pur sempre di una soluzione d’emergenza.
Il futuro del Cagliari
Il problema non è tanto l’impegno di sabato prossimo, quanto lo svolgimento della stagione. L’anno scorso, il Cagliari ha avuto pochissime squalifiche e un tasso di infortuni molto ridotto, segno della perfetta gestione dell’organico da parte dello staff tecnico e sanitario. In particolare quella di Mina, giocatore problematico dal punto di vista fisico, è stata un’annata tra le migliori (31 presenze e un gol), avendo saltato solo un paio di partite per squalifica, una per turno di riposo e quattro per problemi fisici. Luperto è stato il rossoblù più presente, e tutto è filato liscio anche per Zappa e Augello. Ma non sempre le stagioni sono così fortunate, piccoli acciacchi e squalifiche sono frequenti in un campionato a ritmo serrato. Ecco perché la difesa va rimpolpata.
Le parole di Pisacane
Lo stesso Pisacane, dopo l’amichevole serale con il Racing Santander, in sala stampa ha spiegato: «Dietro abbiamo bisogno di qualcosa, la società sa cosa fare». Al momento, però, nessuna trattativa è stata imbastita. Gli ultimi, frenetici giorni sono stati impiegati per chiudere l’affare Esposito e sul tappeto resta sempre la questione delle cessioni. Dopo aver speso molto, siamo nell’ordine di 35 milioni di euro, Giulini adesso vorrebbe incassare per tenere in equilibrio il bilancio. Piccoli sarebbe la cessione più remunerativa, ma anche Zortea e Luvumbo sono sulla lista dei possibili partenti. Il Cagliari sta alla finestra in attesa dell’offerta giusta, ma il tempo stringe. Sabato la Coppa Italia, domenica 24 agosto il campionato. Alla Domus sarà di scena la Fiorentina del nuovo corso targato Pioli. Per Pisacane, subito un ostacolo molto alto.
