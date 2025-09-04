Belotti al Cagliari, il retroscena sulla trattativa: "Ha rinunciato ai soldi..."

Il Cagliari ha chiuso la sessione estiva di calciomercato con un rinforzo di livello per il reparto offensivo, Andrea Belotti. Dopo la seconda parte della scorsa stagione al Benfica, l'attaccante ha iniziato la sua nuova avventura in Sardegna e il direttore sportivo dei rossoblù Guido Angelozzi ha raccontato la trattativa per portarlo alla corte di Pisacane: "Belotti voleva assolutamente il Cagliari. E per venire a Cagliari ha perso dei soldi: era assolutamente convinto di questa soluzione come rivalsa. Per noi è stato un colpo di fortuna. Per quanto riguarda l'attacco stavamo pensando anche all'estero, ma poi abbiamo preferito optare per profili che già conoscessero il calcio italiano. C'erano quattro nomi: Belotti, Cutrone, Cheddira, Dany Mota". La scelta è poi ricaduta sull'ex Roma: "I riscontri sono stati molto chiari: mi hanno detto che Belotti, a 31 anni, si allena con la voglia di un ragazzino. L'età? Trentuno anni non sono molti per un attaccante, pensiamo a Lukaku o a Vardy. Gli ultimi suoi campionati? Roma e Firenze non sono piazze facili, ma il giocatore non si discute, la sua storia parla chiaro".