Cagliari, Belotti shock: rottura del crociato, quando può rientrare

Brutte notizie in casa Cagliari e per Andrea Belotti , che nella gara contro l'Inter ha subito la rottura del legamento crociato . Dopo essere tornato a segnare, con la doppietta contro il Lecce, il 'Gallo' sarà costretto ad uno stop lunghissimo. A darne l'annuncio il club rossoblù, dopo i primi esami e accertamenti che hanno evidenziato la lesione. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori verifiche e visite specialistiche

Belotti, l'infortunio contro l'Inter

Dopo uno scontro con il portiere Martinez e un movimento innaturale del ginocchio sinistro, Belotti si è accasciato a terra dolorante. Immediato l'intervento dello staff medico e il cambio. Ora Pisacane ("Belotti è importantissimo, è uno dei nostri leader. è arrivato con una grande carica di giocare", nel post-partita) sarà costretto a fare di lui per molto tempo.

Belotti infortunato: il comunicato del Cagliari

Questo il comunicato del Cagliari: “A seguito dell’infortunio riportato ieri in gara, Andrea Belotti è stato sottoposto nella giornata odierna ad esami diagnostici ed accertamenti strumentali che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore svolgerà nei prossimi giorni ulteriori accertamenti e visite specialistiche". Sarà lunghissimo lo stop di Belotti, che proverà a rientrare almeno per primavera, prima della fine della stagione.