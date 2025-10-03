Pisacane, parole da brividi per Belotti: "Perso un guerriero. Su Balotelli..."

"Abbiamo perso un guerriero che ci poteva dare tanto, ma chi pratica questo sport sa bene che queste cose vanno messe in conto. Non sarà questo infortunio a scalfire il Cagliari ". Così Fabio Pisacane sul grave infortunio occorso a Andrea Belotti , che aveva iniziato benissimo la sua avventura in maglia rossoblù. Non c'è tempo per recriminare contro la sfortuna. Domenica , alle 12:30 , trasferta al Bluenergy Stadium contro l'Udinese : "Mi aspetto una squadra che ha un'identità. L'Udinese ha un allenatore come Runjaic che vuole aggredire giocando con la difesa alta, cercando di portare più uomini nella metà campo avversaria. Un sistema collaudato, ha sempre avuto questo marchio del 3-5-2. Mi aspetto una squadra che voglia fare la partita ma noi non saremo remissivi, metteremo in pratica ciò che abbiamo preparato. L'Udinese la conosciamo, è una squadra che valorizza i giovani, ha fatto delle cessioni importanti come quelle di Lucca e Thauvin, ma ne sono entrati altri con caratteristiche diverse come Bayo e Buksa . Sono, però, concentrato solo sulla mia squadra e su quello che possono dare i miei giocatori".

Verso Udinese-Cagliari, Pisacane fa il punto sull'infermeria

Il punto sull'infermeria: "Ai soliti Radunovic, Pintus e Zappa, si sono aggiunti Gaetano per un risentimento, Rog per un problema muscolare e Rodriguez. Mina è alle prese con una contusione a un ginocchio e lo dovremo valutare. Luvumbo è a disposizione e può partire anche dall'inizio".

Pisacane: "Balotelli? Non mi soffermerei su quello che si legge su internet"

Tornando sull'infortunio di Belotti, Pisacane ha aggiunto e concluso: "Torniamo sul mercato degli svincolati? Io non penso al mercato, io penso ad Andrea che si è fatto male pochi giorni fa. Penso solo al ruolo che mi compete e all'Udinese, non penso al mercato. Su Balotelli non mi soffermerei su quello che si legge su internet, non è una domanda da rivolgere a me ma al direttore Angelozzi".