Giulini, bordata a Cardinale: "Rispetto per il Cagliari, conosce la Sardegna solo da turista"

Cardinale: "Negli Stati Uniti nessuno vuole vedere Cagliari-Lecce"

A tal proposito, Cardinale aveva dichiarato: "La vera concorrenza non sono le altre 19 squadre di Serie A: è la Premier League. Quello è un buco nero economico che drena ricchezza dal continente. Hanno quasi quattro volte le entrate televisive delle altre leghe europee ed è un problema. Eppure, in Serie A l'ultima può battere la prima in qualsiasi giornata. È la lega più competitiva, ma non veniamo pagati per questo. Non possiamo ottenere accordi significativi per i diritti internazionali. Perché? Perché i distributori vogliono solo "il meglio", da cui nasce il fenomeno della Superlega. Negli Stati Uniti nessuno vuole vedere Cagliari contro Lecce e questo è un problema. La competizione è l'essenza dello sport, ma non è premiata economicamente".

Giulini: "Qualcuno negli Stati Uniti forse tifa più Cagliari che Milan"

Su X, Giulini ha scritto: "Caro Cardinale, facile dire che ‘Cagliari-Lecce non interessa a nessuno’ quando si conosce la Sardegna solo da turista. L’ottavo club d’Italia per tifosi si guarda, si rispetta e - chissà - qualcuno in USA forse tifa più Cagliari che Milan. #forzacasteddu".