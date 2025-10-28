Cardinale ammette: "Essere il proprietario del Milan è la cosa più difficile che abbia mai fatto"

Cardinale ammettere: "Milan? La cosa più difficile che abbia mai fatto"

“Possedere una squadra come il Milan è la cosa più difficile che abbia mai fatto”, ha ammesso il numero uno di RedBird. “È una sfida, perché l’ecosistema in cui opero è molto resistente al cambiamento”. Cardinale ha poi sottolineato i progressi fatti dal club: “In tre anni siamo stati positivi in termini di flusso di cassa per la prima volta in 17 anni. Non tengo quei soldi per me, li reinvesto nella squadra. Abbiamo speso più di qualsiasi altra squadra di Serie A e stiamo costruendo un nuovo stadio”.

Milan, Cardinale: "Per noi la concorrenza è la Premier League"

Guardando al futuro, l’imprenditore americano ha chiarito la sua visione: “Non per intascare denaro, ma per trasformare il profilo finanziario del Milan e portarlo al livello delle squadre inglesi. Per noi la vera concorrenza non sono le altre 19 squadre di Serie A, ma la Premier League”.

"Nessuno vuole vedere Cagliari-Lecce, ed è un problema"

E proprio sul confronto tra i due campionati ha aggiunto: “Nessuno vuole vedere Cagliari-Lecce, ed è un problema. La competizione è l’essenza dello sport, ma non è premiata economicamente”. Infine, Cardinale ha parlato del futuro del calcio e della necessità di un cambiamento strutturale: “Dovremo cambiare il paradigma economico in modo che tutti possano sostenersi da soli. La chiave è: devi essere in grado di pagarti da solo”.