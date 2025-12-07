Corriere dello Sport.it
Gli insulti Folorunsho-Hermoso e la macanza di attaccanti, tifosi della Roma scatenati con le ironie social

La mossa di Folorunsho, arriva il messaggio sui social dopo gli insulti a Hermoso

Il centrocampista del Cagliari chiede scusa dopo la brutta scena con il difensore giallorosso avvenuta in campo durante la sfida di campionato
1 min
Alla fine sono arrivate le scuse via social. Michael Folorunsho, protagonista di un episodio censurabile avvenuto durante la sfida tra il Cagliari e la Roma con insulti irripetibili rivolti alla madre del difensore giallorosso Hermoso, ha scelto il proprio profilo Instagram per fare un passo indietro e chiedere scusa a tutti.

Il messaggio di Folorunsho dopo gli insulti a Hermoso: cosa ha scritto

"Solo dopo la partita ho rivisto le immagini di quanto successo: non posso che chiedere scusa. In campo l'adrenalina ha preso il sopravvento: era un momento delicato, c'era tensione e ad una offesa ho risposto con un'altra. Chiedo scusa a chiunque si sia sentito offeso. Anche se si dice che "finita la partita finisce tutto".

