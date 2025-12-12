Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 12 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pisacane su Folorunsho: "Ha sbagliato e chiesto scusa. Ma spesso c'è chi è furbo..."

Le parole del tecnico del Cagliari su quanto successo durante la partita contro la Roma con Hermoso: "Abbiamo parlato subito dopo la partita, si è reso conto dell'errore"
2 min
TagsfolorunshoRomaCagliari
Cagliari

Cagliari

Tutte le notizie sulla squadra

CAGLIARI - "Folorunsho si è reso conto dell'errore, era molto dispiaciuto". Così Fabio Pisacane cerca di spegnere la polemica sui duri insulti di Folorunsho ad Hermoso durante Cagliari-Roma, con le immagini diventate virali sui social e tantissime critiche al giocatore rossoblù. "Sappiamo che in campo succedono molte cose e che talvolta si va oltre il limite, poi sappiamo che spesso c'è chi è più furbo e mette la mano davanti alla bocca", le parole del tecnico rossoblù in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Cagliari e Atalanta. 

Pisacane su Folorunsho: "Gesto che non lo rappresenta"

"Michael era molto dispiaciuto. Abbiamo parlato subito dopo la partita, si è reso conto dell'errore. Sa bene che non è stato un bel gesto e si è scusato immediatamente. È un qualcosa che non lo rappresenta e che non ci rappresenta. Folorunsho ha sempre avuto rispetto per ogni singola persona qui dentro, tutti gli vogliono bene e lui si è sempre comportato bene. Non c'è da giustificare niente, ma non vogliamo nemmeno condannare quello che è un ragazzo incredibile, genuino e spontaneo, sin troppo". Poi conclude sulle polemiche"Da questa esperienza potrà solo fare tesoro e trarre esempio positivo per il suo futuro professionale e personale. Non è stato un bello spettacolo da vedere perché il calcio è guardato da tutti, in primis i bambini e quindi le generazioni che verranno, e dobbiamo sapere che ciò che facciamo e diciamo viene visto, assimilato e analizzato da tantissime persone".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Cagliari

Da non perdere

Hermoso e il caso FolorunshoFolorunsho-Hermoso, tensione alle stelle

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS