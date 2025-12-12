Pisacane su Folorunsho: "Ha sbagliato e chiesto scusa. Ma spesso c'è chi è furbo..."

Pisacane su Folorunsho: "Gesto che non lo rappresenta"

"Michael era molto dispiaciuto. Abbiamo parlato subito dopo la partita, si è reso conto dell'errore. Sa bene che non è stato un bel gesto e si è scusato immediatamente. È un qualcosa che non lo rappresenta e che non ci rappresenta. Folorunsho ha sempre avuto rispetto per ogni singola persona qui dentro, tutti gli vogliono bene e lui si è sempre comportato bene. Non c'è da giustificare niente, ma non vogliamo nemmeno condannare quello che è un ragazzo incredibile, genuino e spontaneo, sin troppo". Poi conclude sulle polemiche: "Da questa esperienza potrà solo fare tesoro e trarre esempio positivo per il suo futuro professionale e personale. Non è stato un bello spettacolo da vedere perché il calcio è guardato da tutti, in primis i bambini e quindi le generazioni che verranno, e dobbiamo sapere che ciò che facciamo e diciamo viene visto, assimilato e analizzato da tantissime persone".