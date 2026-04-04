Gioia Cagliari, riecco finalmente Belotti: sei mesi fa il terribile infortunio

CAGLIARI - Due partite, la doppietta di Lecce, la sensazione, anzi, la certezza di essere risorto, poi il crac. Il legamento crociato del ginocchio cede e costringe Andrea “il gallo” Belotti , a sei mesi di stop. Dopo il maledetto infortunio del 27 settembre al 44’ del primo tempo di Cagliari-Inter, Belotti torna tra i convocati . Oggi a Reggio Emilia andrà in panchina solo per riassaporare il clima partita, ma è un primo passo verso il rientro. Torna in pista anche Borrelli (22 presenze, 3 gol e un assist sinora) dopo aver saltato sette partite per un problema muscolare.

Cagliari, Belotti torna tra i convocati: le probabili scelte di Pisacane

LE SCELTE. Assente Dossena per squalifica, toccherà a Rodriguez completare la difesa con Zé Pedro e Mina. Corsie esterne affidate a Palestra e Obert, mentre a centrocampo dovrebbe esserci il ritorno di Deiola, che ha riassaporato il campo contro il Napoli dopo un’assenza di tre mesi. A fargli spazio dovrebbe essere Sulemana, mentre Adopo e Gaetano sono in odore di conferma. In attacco, Esposito e Folorunsho, favorito rispetto a Kilicsoy reduce da una burrascosa gara della Turchia Under 21 contro la Croazia, nella quale ha rimediato un rosso per un parapiglia con un avversario.