Il Cagliari osa contro la Cremonese con Palestra e Obert 

Adam e Marco intoccabili, o quasi. Perché sono bravi e perché, a pensarci bene, non hanno un sostituto vero e proprio. Obert e Palestra anche domani, nello spareggio-salvezza con la Cremonese, avranno il compito di “arare” le fasce di competenza, proteggendo la difesa e allo stesso tempo, il secondo soprattutto, dando una mano alla manovra offensiva del Cagliari. I due sono ai vertici nella classifica delle presenze. Il recordman è Caprile (31 gare per 2790 minuti), seguito da Palestra (30 per 2602 minuti), Adopo (31 e 2479) e Obert (28 e 2168). In pratica, i due esterni sono tra i pochi sempre presenti. Palestra non ha mai avuto un sostituto, dato il suo ruolo ibrido, un po’ difensore esterno, un po’ attaccante nel tridente. Obert lo aveva nel giovane Idrissi, messo fuori gioco dalla rottura del legamento crociato del ginocchio, terzo caso della stagione dopo quelli di Belotti e Felici. Entrambi, comunque, hanno avuto un rendimento molto alto. Palestra ha nel curriculum anche un gol, alla Fiorentina, e quattro assist, mentre Obert deve accontentarsi di aver sfornato tre assist, anche se è andato spesso vicino alla rete.