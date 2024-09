"Mi ricordo di te", Fabregas sorprende Giaccherini in diretta tv: cosa è successo

Cosa ha detto Fabregas a Giaccherini?

Proprio Fabregas, ieri, ai microfoni di Dazn, ha ricordato quella partita quando a porgli una domanda da studio è stato Emanuele Giaccherini, ex Juve, che di quella gara fu uno dei protagonisti come mezzala nel 3-5-2 di Conte: "Giaccherini, mi ricordo di te. Hai fatto una partita incredibile, mamma mia". Fabregas ride prima di rispondere. Giaccherini fa altrettanto, felice e fiero per il ricordo dell'ex centrocampista del Barcellona.