martedì 25 novembre 2025
Fabregas e la carica europea del Como sempre più Under 22 

Il 5-1 al Toro ha lanciato in orbita i lariani, ora sesti in classifica davanti alla Juve, forti del gioco di qualità che Cesc ha dato loro e della vitalità di una rosa in cui spiccano i giovani talenti, da Paz a Baturina, da Addai a Ramon. Sul mercato estivo 112 milioni spesi benone
Xavier Jacobelli
2 min
Che il Como puntasse a qualificarsi a una Coppa europea, lo si era capito dalla potente campagna acquisti estiva. A giudicare dall'attuale sesto posto in classifica, davanti alla Juve, a - 3 dalla zona Champions,  sono stati spesi benone i 112 milioni che i fratelli Hartono hanno messo a disposizione della società  sul mercato estivo. Lo spettacolare 5-1 rifilato al Toro ha lanciato in orbita i lariani, forti del gioco di qualità che Fabregas ha dato loro, esaltando il talento della scatenata banda di ragazzi a sua disposizione. Sì, perchè di ragazzi si deve parlare, considerato che dei sedici giocatori complessivamente impiegati da Cesc all'Olimpico Grande Torino, due hanno 22 anni, uno ne ha 21, quattro soltanto venti. Nel dettaglio: Jacobo Ramon, 20 anni; Alex Valle, 21 anni; Maximo Perrone, 22 anni; Martin Baturina, 22 anni; Jayson Addai, 20 anni; Nico Paz, 20 anni; Jesus Rodriguez, 20 anni.

Fabregas esalta il Como 

Dopo avere schiantato il Toro, Fabregas ha affermato: "Questa è la nostra forza, la strada che abbiamo deciso di imboccare: gente giovane, con fame e talento. Questa è la squadra che voglio vedere: energica, che pressa, che entra in area. Sono contento, spero sia soltanto l'inizio. Voglio ringraziare i nostri tifosi e fare loro tanti complimenti. Tutti i gol di Torino sono frutto del lavoro delle ultime due settimane e questa, per un allenatore, è la soddisfazione più bella del mondo. È un piacere enorme che i ragazzi vogliano migliorare". La domanda è: dove potranno arrivare, quando saranno ancora migliorati? Vai, Como: è un piacere vederti giocare.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

