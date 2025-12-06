Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 6 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Fabregas: "Non ho visto calcisticamente questa grande differenza tra Inter e Como"

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico dei lariani a margine della pesante sconfitta incassata a San Siro
3 min
TagsFabregasComoInter
Como

Como

Tutte le notizie sulla squadra

Tra amarezza e orgoglio, Cesc Fabregas va avanti per la sua strada anche dopo la pesante sconfitta incassata a San Siro contro l'Inter di Cristian Chivu. Secondo ko in campionato per il Como, punito nel suo momento migliore dal gol di Marcus Thuram, che ha poi consentito ai padroni di casa di dilagare nella seconda metà della ripresa. 4-0 il risultato finale, ma il tecnico dei lariani si è detto soddisfatto dalla prestazione di Nico Paz e compagni.

Fabregas dopo Inter-Como: "Calcisticamente non ho visto questa grande differenza"

Così Cesc Fabregas ai microfoni di Dazn nel dopo gara di Inter-Como: "Adesso la cosa più difficile è fare un’analisi quando hai perso 4-0 - ha ammesso il tecnico dei lariani -. A volte faccio fatica a parlare, perché so che non piace quello dico alla gente. Non ho visto calcisticamente questa grande differenza tra le due squadre, c’erano due attaccanti di livello mondiale contro due difensori giovani, ma non ho visto tutta questa differenza. Oggi ti fa crescere tanto. Lo so che sono uno stupido perché non penso al risultato, sono un perdente… Ma oggi c’è una crescita importante dentro di noi con questa sconfitta. Oggi abbiamo perso contro una squadra che sappiamo che è fortissima. Possiamo andare 6-3-1, 5-4-1, a difenderci, ma io non voglio questo. Questo ti dà consapevolezza, ti aiuta a migliorare e a crescere. È vero che ti hanno segnato nel momento migliore, poi il terzo gol e abbiamo un po' mollato, che è anche normale a questa età". Su cosa migliorare, Fabregas non ha dubbi: "Tante cose, ma avrei detto la stessa cosa anche se avessimo vinto oggi. Loro hanno avuto tre palle gol a inizio primo tempo, è vero, però non è stato per il nostro pressing, ma perché abbiamo lanciato lungo e con giocatori come Akanji la palla ti torna. Dobbiamo imparare a gestire la frustrazione nel momento in cui fai le cose che provi in settimana, ma ti trovano sempre una soluzione contro. L’Inter è fortissima, sconfitta meritata, pesantissima, verrò anche a vedere la partita con il Liverpool per continuare ad imparare, ma sempre continuare a lavorare a testa alta", ha concluso l'allenatore spagnolo.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

