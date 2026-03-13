Fabregas non guarda le assenze della Roma: "Si sono rinforzati tanto a gennaio"

COMO - Cresce sempre di più l'attesa per la sfida tra Como e Roma, in programma domenica 15 marzo (ore 18) e valevole per la 29esima giornata di Serie A. La partita dello stadio 'Sinigaglia' è un vero e proprio spareggio per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. L'allenatore dei lariani, Cesc Fabregas, ha presentato il big match in conferenza stampa ponendo l'accento sulle condizioni fisiche dell'argentino Perrone, uscito malconcio dalla sfida di Cagliari: "Se Maximo giocherà contro la Roma? Per ora 60% no, 40% sì, ma può ancora migliorare. Magari domani sta benissimo. Oggi si è allenato individualmente ed è andato bene. Ha preso una botta e si è gonfiato molto. Lui è spaventato: è stato fuori 3 mesi l'anno scorso dopo un colpo preso col Verona. Ha avuto un versamento, però non è grave". Sulla presenza di Diao, Fabregas non ha dubbi: "Dopo essersi allenato da solo domenica, ha fatto tutta la settimana di allenamento con noi, benissimo, e domani se tutto va bene sarà tra i convocati. Ma non è grave".