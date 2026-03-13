Fabregas non guarda le assenze della Roma: "Si sono rinforzati tanto a gennaio"
COMO - Cresce sempre di più l'attesa per la sfida tra Como e Roma, in programma domenica 15 marzo (ore 18) e valevole per la 29esima giornata di Serie A. La partita dello stadio 'Sinigaglia' è un vero e proprio spareggio per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. L'allenatore dei lariani, Cesc Fabregas, ha presentato il big match in conferenza stampa ponendo l'accento sulle condizioni fisiche dell'argentino Perrone, uscito malconcio dalla sfida di Cagliari: "Se Maximo giocherà contro la Roma? Per ora 60% no, 40% sì, ma può ancora migliorare. Magari domani sta benissimo. Oggi si è allenato individualmente ed è andato bene. Ha preso una botta e si è gonfiato molto. Lui è spaventato: è stato fuori 3 mesi l'anno scorso dopo un colpo preso col Verona. Ha avuto un versamento, però non è grave". Sulla presenza di Diao, Fabregas non ha dubbi: "Dopo essersi allenato da solo domenica, ha fatto tutta la settimana di allenamento con noi, benissimo, e domani se tutto va bene sarà tra i convocati. Ma non è grave".
Fabregas: "Butez e Svilar fanno la differenza. Su Nico Paz..."
La sfida tra i lariani e i giallorossi passerà, inevitabilmente, anche dalle prestazioni dei portieri delle due formazioni: Jean Butez da una parte e Mile Svilar dall'altra. "Sono due grandi portieri, spero non sia una gara da portieri". ha sottolineato Fabregas. "Però è vero, sono due portieri che fanno la differenza. Ognuno alla sua maniera, tanto Svilar quanto Jean hanno salvato le loro squadre tantissime volte. Ma entrambi mi piacciono". Il tecnico spagnolo dice la sua anche su Nico Paz, focalizzandosi sulle qualità tecniche del talento argentino: "Lui è un giocatore di trequarti, una seconda punta - spiega Fabregas -. Anche perché nelle nostre dinamiche con i due playmaker stai sempre basso. Serve sicurezza con la palla, una maniera di pensare e analizzare le situazioni che Nico non ha. È istinto, non è Perrone o Baturina. È molto specifico il ruolo del centrocampista".
Fabregas esalta la Roma: "Hanno alzato il livello con il mercato"
"Quanto vale la sfida con i giallorossi? Sono tre punti importanti ma non c'è una motivazione in più. Solo una gara importante con la Roma, alla seconda stagione in Serie A e con la certezza giusta", afferma ancora Fabregas che poi esalta la squadra di Gasperini: "Siamo pronti, organizzati per andare a vincere, sapendo che loro hanno fatto un mercato incredibile. La squadra che ha alzato più il livello con il mercato. Serve la gara perfetta".
COMO - Cresce sempre di più l'attesa per la sfida tra Como e Roma, in programma domenica 15 marzo (ore 18) e valevole per la 29esima giornata di Serie A. La partita dello stadio 'Sinigaglia' è un vero e proprio spareggio per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. L'allenatore dei lariani, Cesc Fabregas, ha presentato il big match in conferenza stampa ponendo l'accento sulle condizioni fisiche dell'argentino Perrone, uscito malconcio dalla sfida di Cagliari: "Se Maximo giocherà contro la Roma? Per ora 60% no, 40% sì, ma può ancora migliorare. Magari domani sta benissimo. Oggi si è allenato individualmente ed è andato bene. Ha preso una botta e si è gonfiato molto. Lui è spaventato: è stato fuori 3 mesi l'anno scorso dopo un colpo preso col Verona. Ha avuto un versamento, però non è grave". Sulla presenza di Diao, Fabregas non ha dubbi: "Dopo essersi allenato da solo domenica, ha fatto tutta la settimana di allenamento con noi, benissimo, e domani se tutto va bene sarà tra i convocati. Ma non è grave".
Fabregas: "Butez e Svilar fanno la differenza. Su Nico Paz..."
La sfida tra i lariani e i giallorossi passerà, inevitabilmente, anche dalle prestazioni dei portieri delle due formazioni: Jean Butez da una parte e Mile Svilar dall'altra. "Sono due grandi portieri, spero non sia una gara da portieri". ha sottolineato Fabregas. "Però è vero, sono due portieri che fanno la differenza. Ognuno alla sua maniera, tanto Svilar quanto Jean hanno salvato le loro squadre tantissime volte. Ma entrambi mi piacciono". Il tecnico spagnolo dice la sua anche su Nico Paz, focalizzandosi sulle qualità tecniche del talento argentino: "Lui è un giocatore di trequarti, una seconda punta - spiega Fabregas -. Anche perché nelle nostre dinamiche con i due playmaker stai sempre basso. Serve sicurezza con la palla, una maniera di pensare e analizzare le situazioni che Nico non ha. È istinto, non è Perrone o Baturina. È molto specifico il ruolo del centrocampista".