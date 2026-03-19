Como in lutto, è morto Michael Hartono: patron del club con il fratello Robert, aveva 86 anni

È morto a 86 anni Michael Hartono che, con il fratello Robert Budi , era azionista di riferimento del Como . I fratelli Hartono, miliardari indonesiani, tra gli uomini più ricchi al mondo, dal 2019 sono proprietari del club lariano: lo hanno riportato in Serie A e lo hanno reso competitivo al punto di proiettarlo nella lotta per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League . Micheal Hartono, come suo fratello Robert Budi, ha costruito un impero sul tabacco (Djarum) e diversificato in banca (BCA), elettronica (Polytron) e immobiliare. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa di media indonesiani. Di lì a poco è arrivata la nota ufficiale del Como : "La società Como 1907 è profondamente addolorata per la scomparsa di Michael Bambang Hartono . Il club esprime le più sincere condoglianze alla famiglia Hartono e a tutto il Djarum Group . Sotto la guida della famiglia, il club ha aperto un nuovo capitolo della sua storia, e per questo la società lo ricorda con gratitudine e rispetto".

Micheal Hartono, filantropo con la Fondazione Djarum e giocatore professionista di bridge

Michael Bambang Hartono era nato il 2 ottobre 1939. Suo figlio Victor, 54 anni, è dal 1999 il Ceo di Djarum. Con un patrimonio netto complessivo di 43,8 miliardi di dollari, i fratelli Hartono sono i più ricchi dell'Indonesia. Michael Bambang Hartono era uno degli uomini d'affari più influenti dell'Indonesia stessa. Molto attivo nella filantropia con la Fondazione Djarum, che sostiene l'istruzione, lo sport e l'ambiente, Micheal Hartono è stato giocatore professionista di bridge e si è a lungo battuto per l'inclusione del bridge nei Giochi Asiatici. La sua squadra ha vinto la medaglia di bronzo ai Giochi Asiatici del 2018.

Dall'acquisto di un'azienza in bancarotta alla costruzione di un impero

Gli Hartono hanno costruito un vero e proprio impero rendendo un colosso il progetto fondato dal padre, Oei Wie Gwan, che acquistò un'azienda di sigarette in bancarotta nel 1950 e la ribattezzò Djarum, che significa puntina di un grammofono. Da allora, l'azienda è diventata uno dei maggiori produttori di sigarette al chiodo di garofano in Indonesia. Un boom che ha preceduto una serie di investimenti mirati che hanno contribuito a rendere ancor più solida economicamente l'intera struttura.

Di cosa altro si occupano gli Hartono, azionisto di riferimento del Como

La famiglia Hartono possiede, infatti, una quota importante della Bank Central Asia, il più grande istituto di credito del Paese per capitalizzazione di mercato, oltre a immobili di pregio a Giacarta e il noto marchio di elettronica Polytron, che nel 2025 ha fatto il suo ingresso nel settore dei veicoli elettrici in Indonesia. Gli Hartono hanno inoltre una partecipazione in Razer, azienda di Singapore che produce dispositivi per videogiochi.