Suwarso, così il Como dimostra cosa intenda per rispetto degli avversari

Esemplare la presa di posizione del presidente lariano: "Inaccettabili scherni e insulti in tribuna d'onore verso i nostri rivali dell'Inter, i loro tifosi e soprattutto i loro dirigenti e rappresentanti. Lavoreremo per difendere i nostri valori. Chi non lo farà, non sarà il benvenuto"