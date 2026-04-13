Suwarso, così il Como dimostra cosa intenda per rispetto degli avversari

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Ogni volta che Mirwan Suwarso, 50 anni, indonesiano, presidente del Como, prende posizione, suscita apprezzamento per la chiarezza delle parole e la decisione con la quale propugna i valori autentici dello sport. Lo conferma il suo post, pubblicato dopo le manifest
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