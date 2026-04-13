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lunedì 13 aprile 2026
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Suwarso, così il Como dimostra cosa intenda per rispetto degli avversari

Esemplare la presa di posizione del presidente lariano: "Inaccettabili scherni e insulti in tribuna d'onore verso i nostri rivali dell'Inter, i loro tifosi e soprattutto i loro dirigenti e rappresentanti. Lavoreremo per difendere i nostri valori. Chi non lo farà, non sarà il benvenuto"
Xavier Jacobelli
1 min
TagsComoSuwarsoInter
Como

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Ogni volta che Mirwan Suwarso, 50 anni, indonesiano, presidente del Como, prende posizione, suscita apprezzamento per la chiarezza delle parole e la decisione con la quale propugna i valori autentici dello sport. Lo conferma il suo post, pubblicato dopo le manifest

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