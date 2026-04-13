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lunedì 13 aprile 2026
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Como-Inter, Suwarso bacchetta i tifosi per gli attacchi ai dirigenti: "Chi non rispetta gli ospiti non sarà il benvenuto"

Il presidente del club ha appellato il pubblico del Sinigaglia in seguito all'atteggiamento dell'ultima partita: "Il nostro club ha valori solidi"
3 min
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La rocambolesca e ricca di gol sfida tra il Como e l'Inter ha chiuso l'ultimo turno di Serie A. Gli uomini di Fabregas hanno perso per 3-4 in rimonta, vedendosi scavalcati dalla Juventus al quarto posto in classifica. A far arrabbiare il presidente del club, Mirwan Suwarso, è stato l'atteggiamento di alcuni tifosi seduti vicino a lui in tribuna, rei di aver rivolto insulti ai giocatori e alla dirigenza nerazzurra. Sui propri profili social Suwarso ha condannato l'atteggiamento: "Capisco che il calcio porti emozioni intense, ma non dobbiamo mai perdere di vista chi siamo".

Suwarso ai suoi tifosi: "I nostri ospiti meritano rispetto"

Suwarso ha proseguito quindi nel messaggio diretto ai propri tifosi: "L'orgoglio per la nostra prestazione non può superare la mia delusione per il comportamento mostrato da alcuni nella tribuna d'onore verso la delegazione avversaria. Il nostro è un club con valori solidi, e la dignità è uno di quelli più importanti. Questa dignità deve estendersi oltre il campo, verso i nostri avversari, i loro tifosi e i loro dirigenti. Sono nostri ospiti, meritano rispetto".

 

"Chi non rispetterà questo comportamento non sarà più benvenuto"

Il presidente del Como ha insisto nel condannare l'atteggiamento di alcuni dei propri tifosi: "Scherni e insulti nella tribuna d'onore non rappresentano il club che stiamo costruendo. Minano i valori stessi che difendiamo. Lavoreremo per difendere questi valori con fermezza e coerenza. Prenderemo le misure necessarie per garantire che questo standard venga rispettato. L'integrità del nostro club e il progresso della Lega nel suo insieme dipendono dal rispetto reciproco". Da qui, il messaggio: "Chi non sarà in grado di rispettare questo comportamento non sarà più il benvenuto.Cresciamo insieme, con dignità e integrità, dentro e fuori dal campo".

 

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