Como-Inter, Suwarso bacchetta i tifosi per gli attacchi ai dirigenti: "Chi non rispetta gli ospiti non sarà il benvenuto"

La rocambolesca e ricca di gol sfida tra il Como e l'Inter ha chiuso l'ultimo turno di Serie A. Gli uomini di Fabregas hanno perso per 3-4 in rimonta, vedendosi scavalcati dalla Juventus al quarto posto in classifica . A far arrabbiare il presidente del club, Mirwan Suwarso , è stato l'atteggiamento di alcuni tifosi seduti vicino a lui in tribuna, rei di aver rivolto insulti ai giocatori e alla dirigenza nerazzurra . Sui propri profili social Suwarso ha condannato l'atteggiamento: "Capisco che il calcio porti emozioni intense, ma non dobbiamo mai perdere di vista chi siamo ".

Suwarso ai suoi tifosi: "I nostri ospiti meritano rispetto"

Suwarso ha proseguito quindi nel messaggio diretto ai propri tifosi: "L'orgoglio per la nostra prestazione non può superare la mia delusione per il comportamento mostrato da alcuni nella tribuna d'onore verso la delegazione avversaria. Il nostro è un club con valori solidi, e la dignità è uno di quelli più importanti. Questa dignità deve estendersi oltre il campo, verso i nostri avversari, i loro tifosi e i loro dirigenti. Sono nostri ospiti, meritano rispetto".

"Chi non rispetterà questo comportamento non sarà più benvenuto"

Il presidente del Como ha insisto nel condannare l'atteggiamento di alcuni dei propri tifosi: "Scherni e insulti nella tribuna d'onore non rappresentano il club che stiamo costruendo. Minano i valori stessi che difendiamo. Lavoreremo per difendere questi valori con fermezza e coerenza. Prenderemo le misure necessarie per garantire che questo standard venga rispettato. L'integrità del nostro club e il progresso della Lega nel suo insieme dipendono dal rispetto reciproco". Da qui, il messaggio: "Chi non sarà in grado di rispettare questo comportamento non sarà più il benvenuto.Cresciamo insieme, con dignità e integrità, dentro e fuori dal campo".