Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 12 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Como
Como
    Inter
    Inter
      0 - 0
      13' 1° tempo
      Serie A - 12.04.2026
      Giuseppe Sinigaglia

      Arbitro Davide Massa
      TabellinoCalendarioClassifiche
      Como
      0 - 0
      13' 1° tempo
      Inter

      Como-Inter diretta Serie A: segui la sfida tra Fabregas e Chivu live

      Posticipo delle 20.45 della trentaduesima giornata: match cruciale per la lotta scudetto e per la qualificazione in Champions. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale
      4 min
      TagsComoInterSerie A 2026/27
      Aggiorna

      Como-Inter è un crocevia importantissimo per la lotta Scudetto e quella per la qualificazione in Champions. Da una parte ci sono i padroni di casa, che vogliono continuare a coltivare il sogno Europa: i tre punti permetterebbero a Fabregas di operare il controsorpasso sulla Juve e salire di nuovo al quarto posto. Dall’altro lato Chivu ha una sorta di match point scudetto dopo il pari del Napoli a Parma: può andare a +9 sugli azzurri. Gli occhi di larga parte delle squadre di alta classifica saranno quindi puntati sul posticipo della trentaduesima giornata, che seguiremo qui in diretta. 

      20:52

      5' Inizio del match a senso unico

      Il Como è entrato in campo benissimo: è aggressivo e impedisce all'Inter una costruzione pulita. Stranamente qualche errore di troppo a livello tecnico.

      20:46

      Comincia la partita

      L'arbitro Massa fischia: calcio d'inizio affidato all'Inter.

      20:27

      Le parole di Chivu

      Chivu prima del match ai microfoni di Dazn: “Ho chiesto ai ragazzi di non snaturarsi e di tirare fuori il coraggio. Bisogna ribattere colpo su colpo. Il risultato del Napoli? Dobbiamo pensare a noi”.

      20:07

      La curiosità

      L’Inter ha vinto ciascuna delle ultime 10 partite contro il Como in Serie A con un punteggio totale di 24-2: quella lariana, infatti, è l’unica squadra nella storia del campionato contro cui i nerazzurri hanno collezionato almeno 10 successi di fila.  

      19:46

      Le formazioni ufficiali

      COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone, S.Roberto; Diao, Paz, Baturina; Douvikas.

      INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito.

      19:30

      Dove vedere il match

      La partita sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

      Como, Stadio Sinigaglia

      © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

      Da non perdere

      Il tabellino

      Unisciti alla Community

      Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

      ACCEDI

      Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

      oppure

      Non hai ancora un account? Registrati

      o entra con DISQUS