Como-Inter diretta Serie A: segui la sfida tra Fabregas e Chivu live

Aggiorna

Como-Inter è un crocevia importantissimo per la lotta Scudetto e quella per la qualificazione in Champions. Da una parte ci sono i padroni di casa, che vogliono continuare a coltivare il sogno Europa: i tre punti permetterebbero a Fabregas di operare il controsorpasso sulla Juve e salire di nuovo al quarto posto. Dall’altro lato Chivu ha una sorta di match point scudetto dopo il pari del Napoli a Parma: può andare a +9 sugli azzurri. Gli occhi di larga parte delle squadre di alta classifica saranno quindi puntati sul posticipo della trentaduesima giornata, che seguiremo qui in diretta.

20:52 5' Inizio del match a senso unico Il Como è entrato in campo benissimo: è aggressivo e impedisce all'Inter una costruzione pulita. Stranamente qualche errore di troppo a livello tecnico. 20:46 Comincia la partita L'arbitro Massa fischia: calcio d'inizio affidato all'Inter. 20:27 Le parole di Chivu Chivu prima del match ai microfoni di Dazn: “Ho chiesto ai ragazzi di non snaturarsi e di tirare fuori il coraggio. Bisogna ribattere colpo su colpo. Il risultato del Napoli? Dobbiamo pensare a noi”. 20:07 La curiosità L’Inter ha vinto ciascuna delle ultime 10 partite contro il Como in Serie A con un punteggio totale di 24-2: quella lariana, infatti, è l’unica squadra nella storia del campionato contro cui i nerazzurri hanno collezionato almeno 10 successi di fila. 19:46 Le formazioni ufficiali COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone, S.Roberto; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito.

19:30 Dove vedere il match La partita sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Como, Stadio Sinigaglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA