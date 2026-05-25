Il discorso da brividi di Fabregas: "Ve l'ho detto il giorno prima di Parma..."

COMO - Un'impresa destinata a restare nella storia quella compiuta dal Como, che seguendo il modello 'disegnato' Cesc Fabregas è riuscito a qualificarsi in Champions League per la prima volta nella sua storia. E da brividi è stato il discorso del tecnico spagnolo ai suoi ragazzi al termine del match vinto 4-1 sul campo della Cremonese nell'ultima giornata di campionato, che ha spalancato ai lariani le porte dell'Europa dei grandi .

Il discorso di Fabregas virale sui social

Nel filmato, postato dal Como sui propri profili social e divenuto presto virale, si vede Fabregas che parla circondato dalla squadra: "È l'ultimo cerchio della stagione. Il giorno prima di Parma vi ho detto: 'vinciamo le prossime due partite e andiamo in Champions League'. Non so perché ve l'ho detto, avevo una sensazione e le mie sensazioni mi hanno sempre dato risposte. ma ragazzi: tutto questo è dipeso da voi ed è stato possibile grazie a ciascuno di voi. Noi abbiamo provato ad aiutarvi e a darvi soluzioni, ma siete voi il motivo per cui tutto questo è così bello".

Il tecnico e il suo Como festeggiano la Champions

E dopo aver fatto i complimenti ai suoi giocatori, Fabregas li ha ringraziati: "Vi sarò grato per tutta la mia vita, perché questo è probabilmente il miglior gruppo che allenerò mai nella mia carriera, non ho dubbi. Sarete ricordati per sempre, ora lo possiamo dire eccome! E adesso ragazzi godetevi delle bellissime vacanze, godetevi una grande festa, vi meritate tutto. Auguro il meglio a chi andrà ai Mondiali". Chiusura lanciando il coro al suo Como: "Cosa faremo l'anno prossimo?.... La Champions!".