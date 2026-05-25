Il discorso da brividi di Fabregas: "Ve l'ho detto il giorno prima di Parma..."
COMO - Un'impresa destinata a restare nella storia quella compiuta dal Como, che seguendo il modello 'disegnato' Cesc Fabregas è riuscito a qualificarsi in Champions League per la prima volta nella sua storia. E da brividi è stato il discorso del tecnico spagnolo ai suoi ragazzi al termine del match vinto 4-1 sul campo della Cremonese nell'ultima giornata di campionato, che ha spalancato ai lariani le porte dell'Europa dei grandi.
Il discorso di Fabregas virale sui social
Nel filmato, postato dal Como sui propri profili social e divenuto presto virale, si vede Fabregas che parla circondato dalla squadra: "È l'ultimo cerchio della stagione. Il giorno prima di Parma vi ho detto: 'vinciamo le prossime due partite e andiamo in Champions League'. Non so perché ve l'ho detto, avevo una sensazione e le mie sensazioni mi hanno sempre dato risposte. ma ragazzi: tutto questo è dipeso da voi ed è stato possibile grazie a ciascuno di voi. Noi abbiamo provato ad aiutarvi e a darvi soluzioni, ma siete voi il motivo per cui tutto questo è così bello".
Il tecnico e il suo Como festeggiano la Champions
E dopo aver fatto i complimenti ai suoi giocatori, Fabregas li ha ringraziati: "Vi sarò grato per tutta la mia vita, perché questo è probabilmente il miglior gruppo che allenerò mai nella mia carriera, non ho dubbi. Sarete ricordati per sempre, ora lo possiamo dire eccome! E adesso ragazzi godetevi delle bellissime vacanze, godetevi una grande festa, vi meritate tutto. Auguro il meglio a chi andrà ai Mondiali". Chiusura lanciando il coro al suo Como: "Cosa faremo l'anno prossimo?.... La Champions!".