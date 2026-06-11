Como, ufficiale il rinnovo di Butez. Fabregas: "Uno dei migliori portieri della Serie A"

Como, ufficiale il rinnovo di Butez fino al 2030: la nota del club

Questa la nota ufficiale del Como a margine della firma di Butez: "Como 1907 è lieto di confermare il prolungamento del contratto del portiere francese Jean Butez fino a giugno 2030. Dal suo arrivo sulle rive del Lago di Como a gennaio 2025, Butez ha totalizzato 63 presenze e 26 clean sheet tra Serie A e Coppa Italia, contribuendo in maniera decisiva al decimo posto della scorsa stagione e alla prima storica qualificazione in Champions League dei Lariani. Con lui tra i pali, i BiancoBlu hanno chiuso la stagione 2025/26 con la miglior difesa della Serie A (29 gol subiti) e il più alto numero di clean sheet stagionali (19)".

Butez: "Questo rinnovo rappresenta la fiducia che ho ricevuto e la mia felicità"

Ai canali ufficiali del Como, Jean Butez ha commentato così il suo prolungamento di contratto con i lariani: "Fin dal primo giorno mi sono sentito a casa a Como, con il gruppo, il club e i tifosi. Questo rinnovo rappresenta la fiducia che ho ricevuto e la felicità mia e della mia famiglia di essere qui. Sono sempre affamato di nuovi obiettivi e convinto che questo sia solo l'inizio di qualcosa di speciale: insieme possiamo portare il Como sempre più in alto".

Fabregas sul rinnovo di Butez: "Jean uno dei migliori portieri della Serie A"

Per Butez, arrivano anche le parole al miele di Cesc Fabregas, che lo ha fortemente voluto tra i pali del Como: "Jean in questo anno e mezzo si è dimostrato uno dei migliori portieri della Serie A e un giocatore perfetto per il nostro tipo di gioco. Inoltre abbiamo trovato un uomo con grandi valori umani che mette al servizio della squadra all’interno dello spogliatoio, siamo molto felici di poter continuare con lui".