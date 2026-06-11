Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 11 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Como, ufficiale il rinnovo di Butez. Fabregas: "Uno dei migliori portieri della Serie A"

Il portiere francese ha prolungato il suo contratto con il club lariano: l'anno prossimo giocherà la Champions League
3 min
TagsComobutezFabregas
Como

Como

Tutte le notizie sulla squadra

Jean Butez e il Como ancora insieme. Ufficiale il rinnovo del portiere francese, che ha prolungato il suo contratto con il club lariano fino al 30 giugno 2030. Fabregas ripartirà così da una delle sue certezze, blindata in vista della stagione che vedrà protagonista la squadra biancoblu anche in Champions League.

Como, ufficiale il rinnovo di Butez fino al 2030: la nota del club

Questa la nota ufficiale del Como a margine della firma di Butez: "Como 1907 è lieto di confermare il prolungamento del contratto del portiere francese Jean Butez fino a giugno 2030. Dal suo arrivo sulle rive del Lago di Como a gennaio 2025, Butez ha totalizzato 63 presenze e 26 clean sheet tra Serie A e Coppa Italia, contribuendo in maniera decisiva al decimo posto della scorsa stagione e alla prima storica qualificazione in Champions League dei Lariani. Con lui tra i pali, i BiancoBlu hanno chiuso la stagione 2025/26 con la miglior difesa della Serie A (29 gol subiti) e il più alto numero di clean sheet stagionali (19)".

Butez: "Questo rinnovo rappresenta la fiducia che ho ricevuto e la mia felicità"

Ai canali ufficiali del Como, Jean Butez ha commentato così il suo prolungamento di contratto con i lariani: "Fin dal primo giorno mi sono sentito a casa a Como, con il gruppo, il club e i tifosi. Questo rinnovo rappresenta la fiducia che ho ricevuto e la felicità mia e della mia famiglia di essere qui. Sono sempre affamato di nuovi obiettivi e convinto che questo sia solo l'inizio di qualcosa di speciale: insieme possiamo portare il Como sempre più in alto".

Fabregas sul rinnovo di Butez: "Jean uno dei migliori portieri della Serie A"

Per Butez, arrivano anche le parole al miele di Cesc Fabregas, che lo ha fortemente voluto tra i pali del Como: "Jean in questo anno e mezzo si è dimostrato uno dei migliori portieri della Serie A e un giocatore perfetto per il nostro tipo di gioco. Inoltre abbiamo trovato un uomo con grandi valori umani che mette al servizio della squadra all’interno dello spogliatoio, siamo molto felici di poter continuare con lui".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Como

Da non perdere

Fabregas: "So cosa voglio"Como, test con il Liverpool

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS