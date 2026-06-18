Sergi Roberto saluta il Como: l'emozionante lettera d'addio sui social

Dopo due stagioni in Serie A, Sergi Roberto lascia il Como . L'ex Barcellona non rinnova il contratto con i lariani e ha salutato la squadra con un'emozionante lettera pubblicata sui suoi social. Arrivato a Como nell'estate del 2024, ha racimolato 37 presenze in due stagioni, con un gol e un assist. Lo spagnolo ha giocato un ruolo chiave nella conquista della qualificazione in Champions League della squadra di Fabregas nella passata stagione.

Como, la lettera d'addio di Sergi Roberto

Questa la lettera pubblicata sui social dal calciatore spagnolo: "Sono arrivato quando il club aveva appena conquistato la promozione in Serie A, pieno di entusiasmo per una nuova sfida. Oggi lo lascio qualificato per la Champions League, un traguardo che all'inizio di questo percorso sembrava solo un sogno. Guardando indietro, sono incredibilmente orgoglioso di tutto ciò che abbiamo raggiunto insieme. Non solo per i risultati in campo, ma soprattutto per le persone che ho incontrato lungo il cammino. Fin dal primo giorno, io e la mia famiglia ci siamo sentiti accolti e amati. Como è diventata la nostra casa, e questi anni avranno sempre un posto speciale nei nostri cuori".

"Como sarà sempre una parte importante della mia vita"

Sergi Roberto conclude: "Abbiamo creato ricordi e amicizie che rimarranno con noi per sempre. Voglio ringraziare i miei compagni di squadra, lo staff tecnico, tutte le persone che lavorano dietro le quinte e tutti i tifosi per il vostro sostegno, la vostra fiducia e il vostro affetto in questo viaggio. Como sarà sempre una parte molto importante della mia vita e della mia carriera.Vado via con solo gratitudine e con la certezza che questo club ha un futuro luminoso davanti a sé".