Cremonese, personalizzato per Radu e Chiriches

CREMONA - Dopo il pareggio in trasferta sul campo dello Spezia, la Cremonese di Massimiliano Alvini si allena per preparare il prossimo impegno, ovvero la sfida di Coppa Italia contro il Modena in programma giovedì. In campionato, invece, i grigiorossi sfideranno la Sampdoria nel monday night di Serie A. Ecco il report dell'allenamento pubblicato sul sito ufficiale del club: "Seduta di allenamento con focus tattico per la Cremonese, in campo questa mattina al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”. Dopo l’attivazione fisica e il riscaldamento tecnico con torelli, il programma di lavoro dei grigiorossi è stato il seguente: esercitazioni sul possesso palla, partita a tema, partita con costruzione e partita finale. Attività personalizzata per Chriches e Radu".