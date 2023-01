Cremonese, il ko con il Monza costa caro: esonerato Alvini

CREMONA - Era l'ultima spiaggia per mister Alvini e purtroppo per lui la sua Cremonese si è arenata anche sull'ultimo ostacolo: allo Zini passa il Monza e le conseguenze arrivano inevitabili.

Zero vittorie dopo 18 giornate e ultimo posto

Bastano i numeri a giustificare la decisione del club grigiorosso che ha sollevato ufficialmente dall'incarico il mister toscano: zero vittorie in 18 giornate e ultimo posto in classifica, una sentenza.

Il comunicato della Cremonese

"U.S. Cremonese comunica di aver sollevato Massimiliano Alvini e il suo staff dalla conduzione tecnica della prima squadra. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e i suoi collaboratori per la serietà, la professionalità e la passione dimostrate nel lavoro quotidiano svolto nel corso di questi mesi."