Floriani Mussolini: "Il mio cognome? Più pesante per altri che per me"

Romano Floriani Mussolini è un nuovo giocatore della Cremonese. Il giocatore, dopo un'ottima stagione alla Juve Stabia, arriva dalla Lazio in prestito con diritto di riscatto. Per lui sarà la prima esperienza in Serie A da protagonista e inevitabilmente il cognome farà discutere parecchio. E ha già cominciato a farlo a partire dalla conferenza stampa di presentazione: "A me il cognome non ha mai creato problemi. Penso solo al campo. È pesante per altri, non per me". Poi la polemica sull'esultanza dei tifosi della Juve Stabia al suo primo gol con la maglia dei campani (i supporters furono accusati di aver fatto dei saluti fascisti): "L’esultanza su quel gol fu normale, poi c’è stata una polemica sterile".