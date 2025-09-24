Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Cremonese, infortunio per Collocolo: il comunicato sulle sue condizioni

Il centrocampista si è infortunto nella partita contro il Parma. Fino a questo momento è sempre stato titolare
Cremonese, infortunio per Collocolo: il comunicato sulle sue condizioni© Getty Images
1 min
Brutta notizia in casa Cremonese. Davide Nicola dovrà fare a lungo di uno dei calciatori che ha sempre impiegato in queste prime quattro giornate di Serie A: Michele Collocolo. Gli esami ai quali si è sottposto il centrocampista hanno evidenziato una lesione muscolare del retto femorale.

Nicola dovrà fare a meno di Collocolo: il comunicato del club

Un infortunio pesante, quello subito da Collocolo nel primo tempo della partita pareggiata dalla Cremonese contro il Parma. Il centrocampista classe 1999 è sempre stato schierato nella formazione titolare da Nicola in questo avvio di stagione. Il comunicato del club grigiorosso: "Michele Collocolo è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione muscolare del retto femorale. Nelle prossime ore sono in programma ulteriori esami strumentali che definiranno l’iter riabilitativo che il calciatore dovrà seguire".

