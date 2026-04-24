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Luperto, terza sfida da ex al Maradona in otto mesi: come sono finite le altre due © L.Canu

Luperto, terza sfida da ex al Maradona in otto mesi: come sono finite le altre due 

Il difensore della Cremonese sfiderà gli azzurri: ecco i precedenti
Fabio Mandarini
1 min
TagslupertoNapoli-Cremonese
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Sebastiano Luperto conta le sue sfide stagionali da ex contro il Napoli: oggi sarà la terza in otto mesi. E sempre al Maradona, da titolare. Lupo, come lo chiamano tutti sin dai tempi della Primavera azzurra, ha giocato le prime due con il Cagliari e ora, dopo il trasferimento di gennaio , calerà il tris con la Cremonese. La prima, datata 30 agosto 2025 alla seconda giornata di campionato, finì 1-0 con gol di Anguissa al 95’.

La sfida in Coppa Italia

La seconda, il successivo 3 dicembre agli ottavi di Coppa Italia, si concluse 1-1 al 90’ e con la vittoria della squadra di Conte ai calci di rigore per 10-9: una serie infinita, toccò anche a Luperto tirare (gol). Lupo, 29 anni, ha giocato in due riprese con il Napoli: 2013-2016 e 2018-2020 (31 presenze, Champions compresa). Ha vinto la Coppa Italia 2020 e la Supercoppa 2014.

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