Luperto, terza sfida da ex al Maradona in otto mesi: come sono finite le altre due 

Sebastiano Luperto conta le sue sfide stagionali da ex contro il Napoli: oggi sarà la terza in otto mesi. E sempre al Maradona , da titolare. Lupo, come lo chiamano tutti sin dai tempi della Primavera azzurra, ha giocato le prime due con il Cagliari e ora, dopo il trasferimento di gennaio , calerà il tris con la Cremonese . La prima, datata 30 agosto 2025 alla seconda giornata di campionato, finì 1-0 con gol di Anguissa al 95’.

La sfida in Coppa Italia

La seconda, il successivo 3 dicembre agli ottavi di Coppa Italia, si concluse 1-1 al 90’ e con la vittoria della squadra di Conte ai calci di rigore per 10-9: una serie infinita, toccò anche a Luperto tirare (gol). Lupo, 29 anni, ha giocato in due riprese con il Napoli: 2013-2016 e 2018-2020 (31 presenze, Champions compresa). Ha vinto la Coppa Italia 2020 e la Supercoppa 2014.