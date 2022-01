Empoli, Andreazzoli: "Nella ripresa potevamo anche rimontare"

EMPOLI - Un primo tempo shock ha costretto l'Empoli a rientrare negli spogliatoi sotto di 4 reti nella sfida con la Roma di Mourinho. Ma per il tecnico azzurro Aurelio Andreazzoli, è stato solo un momento di debolezza quello che i giallorossi hanno sfruttato: "Più che di un brutto primo tempo - afferma ai microfoni di Dazn l'allenatore empolese - parlerei solo di quei 13 minuti. Avevamo in campo una squadra molto rimaneggiata, anche se la partita è stata equilibrata fino a quel momento. Quel quarto d’ora ci ha portato via l’autostima, ma negli spogliatoi ci eravamo detti di rientrare in campo per vincere il secondo tempo e secondo me lo abbiamo stravinto: con un po’ di concretezza in più potevamo fare 4-0 anche noi. Ma ho comunque ringraziato i ragazzi per quello che hanno mostrato in campo, nonostante le difficoltà i numeri mostrano un nostro predominio. Ma per un predominio efficace ci vogliono i gol. Le tante reti subite? Difficile capire cosa sta succedendo. Il primo gol di Abraham è nato da un tiro sporco, mentre da angolo si può prendere gol da chiunque: questi episodi sono più frutto di disgrazia che di problemi. Abbiamo sbagliato l’impostazione di gioco nell’azione del terzo gol, ma può accadere. La cosa importante era riuscire a rispondere a quel momento complicato: siamo stati seri, abbiamo mantenuto la nostra identità. La sconfitta è comunque un’opportunità di crescita: si può capire che un piatto può essere meglio di un tacco".