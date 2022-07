Empoli-Trabzonspor 1-0: Destro decide l'amichevole di lusso

KITZBUHEL (Austria) - Amichevole di lusso per l'Empoli di Paolo Zanetti. Di fronte i campioni di Turchia del Trabzonspor, reduci dalla sconfitta subita contro il Torino di due giorni fa sempre in Austria (0-3). Partono benissimo gli azzurri dell'ex allenatore del Venezia. Al 14' arriva il gol di Destro sugli sviluppo di un calcio d'angolo: colpo di testa dell'ex Genoa respinto dal portiere, sulla ribattuta non perdona l'attaccante. L'Empoli aggredisce la difesa avversaria per larghi tratti della prima frazione di gioco, sfruttando anche diverse incursioni e continui cross dalla sinistra con il motorino Parisi. Il primo tempo si conclude con il vantaggio dell'Empoli che si è fatto preferire per intensità e ritmo di gioco rispetto al Trabzonspor. Nella ripresa parte la girandola dei cambi tra i toscani: dentro Perisan, Baldanzi, Ebuehi, Stulac, Cacace, Haas, Fazzini, Ekong, De Winter e Crociata. I turchi vanno vicino al pareggio con Visca: decisiva la respinta di Perisan. Il match si chiude con l'Empoli che riesce a mantenere il vantaggio. Ottimi segnali mandati da Destro e compagni a mister Zanetti contro una squadra, il Trabzonspor, più avanti nella preparazione.