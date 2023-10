Caputo, la dedica alla figlia commuove tutti: "E' stata due mesi in ospedale"

FIRENZE - Francesco Caputo è stato il protagonista del derby toscano, vinto dall'Empoli per 2-0. Il centravanti ha realizzato la rete del vantaggio, superando con un delizioso pallonetto il portiere Terracciano in uscita, e alla fine del primo tempo si è visto annullare un gol per un fallo di mano dall'arbitro Dionisi.