Empoli, un super Zurkowski affonda il Monza: 3-0 alla prima di Nicola

Buona la prima per Davide Nicola che si impone per 3-0 nella sfida salvezza contro il Monza . Il protagonista del match è stato senza dubbio Szymon Zurkowski , autore di un'incredibile tripletta dopo il gol al debutto contro il Verona.

Empoli, Zurkowski da impazzire: tripletta contro il Monza

La partita si sblocca dopo appena 13 minuti con un gol capolavoro al volo del centrocampista polacco dal limite dell'area. Il raddoppio arriva invece al 38 quando, poco prima dell'intervallo, Zurkowski ribadisce in rete di testa una parata di Sorrentino. Ad inizio ripresa il Monza cerca il gol per riaprire la partita, ma senza successo. A chiudere i giochi è poi ancora Zurkowski che a '10 dalla fine firma la sua prima tripletta in carriera in una giornata che ricorderà a lungo. L'Empoli si porta così a quota 16 punti in classifica e a -2 dalla salvezza. Situazione ancora tranquilla per il Monza che mantiene 8 punti di vantaggio dal terzultimo posto.