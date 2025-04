Empoli, si ferma Silvestri: si è rotto un dito della mano sinistra 

Problemi in casa Empoli. Marco Silvesti ha compromesso il finale della sua stagione perché si è fratturato un dito della mano sinistra. Il portiere aveva ritrovato la Serie A con la squadra toscana dopo essere sceso in Serie B (Sampdoria) e dopo l'addio all'Udinese, dove aveva a lungo difeso i pali. L'ultima convocazione di Silvestri risale a Como-Empoli, ma in quell'occasione era finito in panchina. L'allenatore, infatti, aveva preferito schierare titolare il colombiano Vazquez, mentre in Coppa Italia, contro il Bologna, ha giocato il giovane Seghetti, 20 anni. In precedenza Silvestri aveva commesso un grave errore nella sfida con il Genoa.