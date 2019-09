Fiorentina-Sampdoria: Ribery titolare. Lo Stadio Franchi verso il tutto esaurito

FIRENZE - La Fiorentina è l'unica squadra della Serie A ancora senza vittorie nelle prime quattro giornate di campionato. Il calendario è stato sicuramente poco agevole infatti in questi primi 360 minuti ha incontrato: il Napoli in casa all'esordio, il Genoa a Marassi, la Juventus in casa e l'Atalanta, (terza classificata lo scorso anno) in trasferta.

La partita contro l'Atalanta è stata rocambolesca: dopo essere andata in vantaggio per 2-0 la squadra di Montella è stata riacciuffata nel finale dai neroazzurri con i gol di Ilicic e Castagne (quest'ultimo in rete a tempo scaduto).

La partita si era messa sui binari giusti grazie ai gol di Chiesa e Ribery, quest'ultimo davvero spettacolare dopo una bellissima azione del suo compagno di reparto Chiesa.

Fiorentina, Chiesa e Ribery non bastano. Crollo finale, 2-2 con l'Atalanta

Nel turno infrasettimanale di questa sera contro la Sampdoria, Montella vuole fare bottino pieno e regalare la prima gioia della stagione ai sostenitori viola che si preannunciano tantissimi (si va verso il tutto esaurito).

Ribery ha scelto la Fiorentina, ne vuole essere il leader in campo e fuori, voleva regalare una gioia a tutti i suoi compagni e tifosi con il suo gol contro l'Atalanta ma così non è stato; ha voluto rassicurare i tifosi viola e contro la Sampdoria vuole trascinare la squadra alla vittoria.

Il presidente Commisso, Montella e tutto lo Stadio Artemio Franchi si affidano al loro CR7.