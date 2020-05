Fiorentina, Commisso: "Non so se finiremo con questo protocollo"

ROMA - "Dal primo giorno abbiamo detto che al primo posto ci deve essere la salute ma che vogliamo ricominciare. Siamo allo stesso punto di uno-due mesi fa". Lo ha detto il presidente e proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, ospite ai microfoni di Toscana tv, a proposito della ripartenza del calcio. "Dal 18 maggio si ricomincerà con gli allenamenti, il campionato inizierà il 13 giugno e dovrebbe finire il 2 agosto ma si dovrà vedere se le regole che sono uscite nelle ultime ore andranno bene. Non so se si arriverà alla fine con questo protocollo che costringerà ad andare tutti in quarantena se verrà trovato un positivo in squadra" ha detto Commisso.

Il presidente viola ha anche parlato di infrastrutture, ovvero del centro sportivo gigliato e della possibile costruzione di un nuovo stadio a Firenze. "Ci sarà un leggero slittamento in avanti in termini di mesi per la conclusione dei lavori per il centro sportivo, ma spero entro tre-quattro settimane di mostrare alla città di Firenze come sarà bello il nostro centro sportivo. Per il nuovo stadio ci sono tre alternative: ristrutturare il Franchi, rifarlo completamente o farne uno nuovo nell'area della Città metropolitana di Firenze. Siamo partiti 'fast, fast, fast' e ora stiamo andando 'slow, slow, slow'".

Il presidente viola ha parlato anche della squadra guidata attualmente da Beppe Iachini. "Castrovilli è un grande talento che noi ci teniamo molto stretto però deve migliorare. Mi piace la sua serietà ed il suo impegno. Lui come Antognoni? Sarebbe bello se Castrovilli arrivasse al suo livello e diventasse una bandiera della Fiorentina. Mi farebbe molto piacere. Federico Chiesa? Sul 90% di quel che si legge sui calciatori non c'è niente di concreto. A certe cifre Chiesa lo manderemo via, ad altre non lo faremo. C'è anche la possibilità che lui possa restare con noi la prossima stagione". Sul futuro di Iachini, il numero uno viola ha ribadito: "L'intenzione è di tenerlo, andiamo molto d'accordo, parliamo spesso, se non si ricomincia il campionato resterà certamente. Se il campionato ricomincerà valuteremo le ultime dodici partite che mancano".

