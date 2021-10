Fiorentina, contro la Lazio per l'ultimo tabù

FIRENZE - Gli esami non finiscono mai. Una regola che vale per tutti, figurarsi per la nuova Fiorentina di Vincenzo Italiano che, dopo i ko con Roma, Inter e Napoli (battuta "solo" l'Atalanta), proverà ad invertire la rotta nella difficile trasferta dell'Olimpico contro la Lazio. Davanti ai viola, che contro il Cagliari hanno ritrovato la vittoria casalinga, una squadra ferita dalla batosta di Verona che i toscani proveranno a superare affidandosi ancora a Vlahovic e Gonzalez, con il primo in gol domenica scorsa con una meravigliosa punizione.