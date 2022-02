Piatek e la prima del Corriere dello Sport-Stadio: "Sogno Champions"

Krzysztof Piatek e famiglia si sono subito ambientati a Firenze . L'attaccante polacco è arrivato alla Fiorentina agli inizi di gennaio raccogliendo una pesante eredità. Da allora in maglia viola ha già collezionato 5 gol in sei presenze tra campionato e coppe, facendo dimenticare Dusan Vlahovic . Nell'attesa della semifinale di Coppa Italia del 2 marzo, quando il bomber serbo tornerà al Franchi , i tifosi viola si godono il loro nuovo Pistolero , che da parte sua sembra aver apprezzato molto la calda accoglienza e la città di Firenze.

Lady Piatek, il post Instagram con il Corriere dello Sport-Stadio

Piatek non perde occasione per passeggiare per le strade della città in compagnia della moglie Paulina. Proprio lei ha condiviso nelle sue storie Instagram una foto della prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio tutta dedicata all'attaccante polacco. "Sogno Champions" è il beneaugurante titolo a corredo di una foto della celebre esultanza da Pistolero di Piatek, dopo il gol realizzato all'Atalanta in campionato. Da parte sua, il bomber della Fiorentina ha subito ricondiviso il post social anche tra le sue storie: in allegato anche un grande cuore viola.