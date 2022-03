Fiorentina, Italiano: "Fischi per Vlahovic? Io penso alla Juve"

FIRENZE - L'amarezza per la sconfitta col Sassuolo non è ancora smlatita del tutto in casa Fiorentina, ma i viola ora hanno in mente solo la semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus in programma mercoledì sera al Franchi: "È una sfida che si gioca in 180' - sottolina il tecnico gigliato Vincenzo Italiano nella conferenza stampa della vigilia - e serve grande maturità da parte di tutta la squadra. Speravo di preparare la sfida con un umore diverso, dispiace per la sconfitta col Sassuolo ma questo ci dà ancora più voglia e concentrazione. So quanto è importante per la città questa partita con la Juve, ma lo sarà anche per noi. Siamo in una semifinale e cercheremo fin dalla prima partita di essere attenti a tutte le situazioni. Non so quali saranno le scelte di Allegri in attacco, per noi non cambia niente. Dobbiamo affrontare la Juve da squadra vera".