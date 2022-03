Fiorentina, tutti a disposizione contro la Juve

FIRENZE - La Fiorentina scalda i motori in vista della sfida di andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus in programma mercoledì sera al Franchi. Per il tecnico viola Vincenzo Italiano due sole assenze, ovvero lo squalificato Martinez Quarta e Nastasic, indisponibile dell'ultima ora. Tutto il resto della rosa è pronto a dare battaglia ai bianconeri.