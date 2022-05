Barone replica a Mourinho: "Il rigore c'era, polemiche inutili"

ROMA - "Il rigore c'era e lo abbiamo visto bene, abbiamo fatto una bella partita e il risultato è giusto. Inutile fare polemiche che non esistono". Non usa giri di parole Joe Barone per replicare indirettamente a José Mourinho, tecnico della Roma furioso con Banti dopo il ko incassato dai giallorossi al Franchi contro la Fiorentina nell'ultimo turno di campionato.