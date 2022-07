Fiorentina, 7-0 al Real Vicenza: esordio con poker per Jovic

MOENA - Prima amichevole stagionale per la nuova Fiorentina di Vincenzo Italiano contro il Real Vicenza presso il centro sportivo "Cesare Benatti" in quel di Moena. I viola infliggono un perentorio 7-0 agli avversari. Sugli scudi il nuovo attaccante Luka Jovic, autore di quattro gol. Esordio con gol anche per il classe 2001 Niccolò Pierozzi. Solito 4-3-3 iniziale per i viola, con Terracciano in porta. In difesa Pierozzi e Biraghi sulle fasce, con al centro la coppia Igor-Quarta. In cabina di regia il nuovo acquisto Mandragora, interni Maleh e Bonaventura. In avanti il trio offensivo è formato da Saponara, Cabral e Gonzalez. Primo squillo della Fiorentina al 33' con la traversa colpita da Bonaventura. Pochi minuti dopo, al 41', ecco il vantaggio viola con il tap in vincente di Nico Gonzalez, dopo la traversa di Biraghi su punizione. Nemmeno due minuti e arriva il raddoppio a firma del giovane Pierozzi, bravo a spedire in rete una respinta del portiere su cross di Biraghi. La Fiorentina si presenta nel secondo tempo con undici nuovi volti, tra cui i nuovi arrivati Gollini e Jovic. Ed è proprio l'attaccante serbo a procurarsi il fallo da rigore che poi trasformerà spiazzando il portiere. Primo gol in maglia viola per l'ex Eintracht Frankfurt e Real Madrid. Al 13' la Fiorentina serve il poker con il destro preciso di Ikone. Al 26' Jovic timbra la doppietta personale su perfetto assist di tacco di Ikone. Ispiratissimo il serbo che al 33' segna un altro gol, stavolta colpo di testa vincente su cross di Terzic. Non finisce qui perchè al 38' è poker per Jovic: perfetto il cross di Venuti.