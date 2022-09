Fiorentina, rivincita Kouame: il gol era in valigia

FIRENZE - Fra tanti nomi e milioni, alla fine spunta Kouame. Arrivato nel gennaio del 2020, Firenze lo scopre veramente nel settembre 2022 quando entra nella storia viola per aver segnato una rete con la Juventus. Chi realizza un gol contro la formazione bianconera rimarrà comunque di diritto nella memoria dei tifosi per anni nel capoluogo toscano. In più è riuscito a stravolgere le gerarchie fra gli attaccanti esterni e ha fatto centro sotto la curva Fiesole, mentre tutti si aspettavano un guizzo dal blasonato Jovic. Ma la stagione dell’ivoriano era in realtà già andata oltre le aspettative: un assist per Bonaventura contro la Cremonese alla prima giornata di campionato e ancor di più una continuità di presenze e prestazione che l’attaccante aveva soltanto sognato.



Da (quasi) partente, con la valigia perennemente pronta, è diventato un punto di riferimento di Vincenzo Italiano che lo ha utilizzato in tutte le partite di serie A, tranne nella trasferta di Empoli quando è rimasto in panchina. La sua permanenza è stata fortemente voluta pure dal presidente Rocco Commisso e così, una dopo l’altra tutte le pretendenti sul mercato, sono rimaste alla finestra senza affondare: soprattutto il Brighton ma pure l’Anderlecht in cui aveva fatto bene in prestito l’anno passato.

Cifre e gerarchie Subito dopo aver segnato domenica pomeriggio si è inchinato sotto la Curva Fiesole e poi ha fatto esplodere la sua gioia a parole: «Sono orgoglioso del mio gol e ho aspettato tanto un momento così». Ha chiaramente sofferto ed è rinato. Kouame è arrivato dal Genoa a Firenze per 11 milioni nel gennaio 2020, infortunato. È rientrato in campo l’8 luglio contro il Cagliari dopo mesi durissimi anche sul piano psicologico. Forse anche questa sofferenza lo ha rafforzato sul piano caratteriale e lo ha spinto a non arrendersi mai, neanche quando sembrava l’ultima delle scelte nell’attacco della Fiorentina. E invece lui ha ribaltato le gerarchie. Ha convinto, giorno dopo giorno, l’allenatore che si poteva fidare e che una maglia dal primo minuto poteva anche consegnargliela. Italiano non ha perso tempo e alla prima giornata era già titolare con la Cremonese e ripagava con un assist.