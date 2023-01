Fiorentina-Monza 1-1, le pagelle: Ikoné sprecone, buona la prima di Bianco

Italiano (all.) 6

Due mesi dopo la storia è pressappoco la stessa: la Fiorentina non concretizza per quanto crea, poi cala e viceversa subisce e concede troppo agli avversari.

P. Terracciano 6

Nulla può su Carlos Augusto, attento e pronto invece su Mota Carvalho.

Dodo 5,5

Affonda se gli càpita con libertà di accentrarsi per dare campo a Ikoné, ma non è ancora l’esterno incisivo che la Fiorentina si aspetta.

Quarta 6,5

Chiude e rilancia. Fa il regista difensivo e difatti è lui a innescare Cabral con un lancio di quaranta metri. Impegna Di Gregorio di testa.

Igor 5,5

Nel primo tempo se la cava andando soprattutto al raddoppio, mentre nella ripresa si dedica a Petagna che lo fa soffrire.

Biraghi 6

Mota Carvalho nel primo tempo si sposta spesso dalla sua parte e non è cliente facile. Colpisce il palo direttamente su calcio d’angolo.

Bianco 6

Non soffre l’emozione del debutto assoluto in campionato. Sceglie la strada della concretezza. Non fa in tempo a chiudere su Carlos Augusto.

Amrabat (19’ st) 6

Accalappiapalloni seppur con meno lucidità: ricomincia da dove aveva lasciato.

Duncan 5,5

Si vede poco specie quando la Fiorentina attacca e allora dà un contributo fatto di interdizione, senza però far brillare gli occhi.

Castrovilli (41’ st) sv

Minuti che contano dopo otto mesi e mezzo di assenza.

Ikoné 5

Stessa storia, stessa musica: lo spunto in dribbling è spesso ottimo, il tiro o il cross sempre da dimenticare. E lascia andare senza motivo Carlos Augusto sull’1-1 ospite.

Barak 5

Preferito a Bonaventura nel ruolo di trequartista, non trova mai la giocata che possa accendere la sua partita.

Bonaventura (34’ st) sv

Non ha modo di incidere.

Saponara 5,5

Il suo compito è di “legare” attacco e centrocampo grazie ad una qualità superiore, ma non incide.

Kouame (19’ st) 5,5

Ci prova con un paio di accelerazioni, nulla da fare.

Cabral 7

Italiano gli concede l’occasione che conta e la sfrutta con il terzo gol stagionale in campionato. Nella ripresa cerca e non trova il bis su un’altra palla-gol da posizione invitante.

Jovic (41’ st) sv

Non entra in partita.