Pradè e la verità sul caos Amrabat: "Vi racconto cosa è successo"

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè si è espresso sul caso Amrabat durante la conferenza stampa di presentazione degli acquisti Sirigu e Brekalo. Queste sono state le parole dell'ex dirigente della Roma: "L’ultimo giorno di mercato succedono tante cose. Ma passano in poche ore: il caso si è aperto alle 10 di mattina ed è finito a mezzanotte e uno. Il giorno dopo ha chiesto scusa, è un giocatore forte e un guerriero che ci darà mano. C’era stata chiarezza dalla società, nessuno sarebbe partito e i fatti l’hanno dimostrato. I problemi si risolvono sempre, sul Barcellona non rispondo che non c’è bisogno"