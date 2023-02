"Amrabat al Barcellona: ecco perché la Fiorentina ha detto no"

L'ultimo giorno di mercato Sofyan Amrabat è stato molto vicino al trasferimento al Barcellona. Ma l'affare si è bloccato a causa del rifiuto della società viola. Secondo quanto ricostruito da Marca, gli agenti del centrocampista marocchino hanno offerto il calciatore al club spagnolo, in prestito con obbligo di riscatto. Una proposta che il Barcellona ha però rifiutato, non potendosi impegnare in operazioni che incidono sulla stagione 2023-24, a causa di impedimenti dovuti al fairplay finanziario.