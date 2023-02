Bufera Fiorentina: due calciatori beccati in discoteca dopo il ko con la Juve

In discoteca a Firenze Sud: rischio multa per due giocatori

Dopo la sconfitta della Fiorentina in casa della Juventus, Nico Gonzalez e Igor, assente a Torino per squalifica, sarebbero stati intercettati in una discoteca in zona Firenze Sud. Evento che ha scatenato la reazione dei tifosi viola, già delusi e arrabbiati per il ko e l'andamento deludente della squadra, ma che avrebbe anche suscitato l'irritazione della stessa società: i due giocatori sarebbero a rischio multa.

La smentita di Igor: "Penso solo alla Fiorentina"

Accorata reazione di Igor alle voci su una sua uscita in discoteca in concomitanza con la sconfitta della Fiorentina con la Juvntus. Il giocatore, squalificato per il match di Torino, è intervenuto via social per smentire le ricostruzioni delle ultime ore: "Non sono andato a nessuna festa e sono rimasto a casa con i miei genitori, per favore lasciatemi fuori da queste voci, io sono un professionista e resto solo concentrato sulla Fiorentina e sul contributo da dare per uscire da questa situazione".

Il surreale racconto di Lady Castrovilli