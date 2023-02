Lady Castrovilli, il surreale racconto della notte post Juve: "Nel sonno mi ha dato..."

FIRENZE - La sconfitta di Torino contro la Juve lascia pesanti strascichi in casa Fiorentina. Un ko di misura che allontana infatti la squadra di Vincenzo Italiano dalla zona Europa e amplifica i tormenti dei giocatori viola per il gol del pareggio annullato a Castrovilli al 90' dopo un lungo consulto al Var del direttore di gara Fabbri complice un fuorigioco definito 'geografico' di un compagno. Un episodio che lo stesso giocatore classe 1997 non ha digerito.