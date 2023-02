Otto tifosi della Fiorentina fermati in Portogallo dopo gli incidenti in Conference League

Fiorentina-Braga, se la partita di Conference League ha visto la squadra di Vincenzo Italiano prevalere su quella portoghese senza troppi problemi (4-0), non si può di certo dire lo stesso sulle questioni avvenute fuori dal campo per i tifosi viola. Secondo quanto emerge dalle autorità portoghesi 8 tifosi gigliati sarebbero in stato di arresto nella città lusitana complici gli scontri avvenuti prima dell'inizio della partita, durante un corteo che stava portando i sostenitori all'Estadio Municipal, sede della sfida. L'accusa è quella di aver lanciato petardi, acceso fumogeni e aver usato bandiere come armi contundenti. I media portoghesi parlano anche di quattro tifosi viola rimasti feriti e medicati all'interno dello stadio.