Fiorentina, Ikoné lancia il guanto di sfida: "Vogliamo vincere qualcosa"

FIRENZE - "Il mio obiettivo? Vincere qualcosa". Così Jonathan Ikoné, in un'intervista rilasciata ai canali social della Fiorentina, svela i programmi del club viola da qui a fine stagione: "Voglio aiutare la squadra a risalire la classifica e concludere bene la seconda parte della stagione", dichiara l'esterno francese classe 1998 con la Viola ancora in corsa per la Coppa Italia e, soprattutto, per l'Europa con la Conference League. "Siamo un gruppo felice, si vede che stiamo bene insieme - prosegue l'ex giocatore del Lille -. Spero che saremo in grado di fare grandi cose".