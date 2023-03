Fiorentina, Italiano: "In un mese ci giochiamo tutto. Inter? Ecco cosa serve"

FIRENZE - Alla vigilia della gara a San Siro contro l' Inter , è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore della Fiorentina , Vincenzo Italiano : "Ci aspetta una partita difficile contro una squadra che ha tantissimi punti di forza. Dobbiamo andare a San Siro con l'idea di mettere in campo tutto ciò che ci ha permesso di risalire in classifica. Sappiamo la forza dell'Inter, soprattutto in casa. Dobbiamo rispettarli ma avere la giusta personalità".

Italiano: "Sirigu? Mi dispiace molto, gli mando un in bocca al lupo"

Italiano sull'infortunio di Sirigu: "Mi dispiace tanto per Salvatore, purtroppo sono cose che capitano. Aveva anche una condizione psicofisica invidiabile. Era entusiasta di far parte della nostra famiglia. Gli mando un in bocca al lupo". Sulle condizioni della squadra: "In squadra stanno tutti bene anche se alcuni si sono allenati poco. Sono tutti a disposizione ed è un fattore importante per affrontare il mese di aprile con la massima fiducia. Questo sarà un mese importante".