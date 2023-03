Fiorentina, chi pensa a squadra e tifosi?

Nella tortuosa e tormentata vicenda dello stadio di Firenze ci sono due aspetti che, incredibilmente, vengono ancora sottovalutati. Le ultime notizie mettono in dubbio una parte (55 milioni su 200) del finanziamento europeo, fra un mese la risposta definitiva. Bene, anzi, male, ma questo è un problema politico ed economico. Noi vorremmo restare nel nostro campo, inteso proprio come campo di calcio. Il primo aspetto che molti continuano a ignorare è la penalizzazione che dovrà subire la Fiorentina per due stagioni intere con 100 partite in trasferta. Abbiamo scritto giorni fa che i campionati di Serie A 2024-25 e 2025-26, col Franchi chiuso per lavori, saranno falsati. Il termine “falsato” a qualcuno non è piaciuto. Allora leggiamo questa classifica. Napoli: 34 punti in casa, 37 in trasferta. Lazio: 27 punti in casa, 25 fuori. Inter: 33 in casa, 17 fuori. Milan: 29 in casa, 19 in trasferta. Roma: 25 in casa, 22 fuori. Atalanta: 21 in casa, 24 fuori. Juventus (sul campo): 33 in casa, 23 fuori. Udinese: 19 in casa, 19 fuori. Fiorentina: 22 in casa, 15 fuori. Bologna: 23 in casa, 14 fuori. Torino: 19 in casa, 18 fuori. Sassuolo: 20 in casa, 16 fuori. Monza: 19 in casa, 15 fuori. Empoli: 16 in casa, 12 fuori. Lecce: 12 in casa, 15 fuori. Salernitana: 16 in casa, 11 fuori. Spezia: 16 in casa, 8 fuori. Verona: 14 in casa, 5 fuori. Sampdoria: 7 in casa, 8 fuori. Cremonese: 6 in casa, 7 fuori. Siamo alla 27 ª giornata, per cui alcune squadre hanno giocato 14 volte in casa e 13 in trasferta e altre il contrario. Ci sono delle anomalie, come Napoli (che comunque fa storia a sé), Atalanta, Udinese, Lecce, Samp e Cremonese, ma la stragrande maggioranza delle altre squadre godono di un vantaggio evidente, perfino banale dirlo. Si chiama fattore casalingo. Oggi, la differenza globale è di 81 punti a favore delle partite in casa, 411 contro 330. E se provate a chiedere alle squadre che hanno fatto più punti in trasferta se preferiscono giocare in casa o fuori, la risposta sarà identica: in casa.